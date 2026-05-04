بمواصفات قوية.. 3 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

كشفت الإعلامية سهام صالح مفاجأة بشأن منصب مدير الكرة الجديد داخل النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وقالت سهام صالح خلال تصريحاتها لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: إن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، يفضل أن يكون هناك مدير كرة بمواصفات قوية خلال الموسم المقبل.

وأضافت: شادي محمد، رئيس قطاع الكرة النسائية، كان تحت متابعة من مجلس الإدارة بسبب عمله في القطاع، وهناك حالة ارتياح تجاهه، كما رأى المسؤولون أنه نجح في تنفيذ المهام الإدارية المكلف بها، وهو ما جعل اسم شادي محمد مطروحًا بقوة داخل النادي".

وتابعت: "أما الاسم الثاني فهو الكابتن وائل جمعة، الذي سبق له تولي منصب مدير الكرة في الأهلي عام 2014 واستمر لمدة عام"

واستكملت: "والاسم الثالث المطروح هو الكابتن هادي خشبة، الذي تولى المنصب أيضًا في الأهلي عام 2009"

واختتمت بأن هذه هي الأسماء الثلاثة التي يفاضل بينها مسؤولو الأهلي لاختيار مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد خلال الفترة المقبلة.