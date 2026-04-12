«ما هذا العك ياتوروب».. سهام صالح تنتقد مدرب الأهلي بعد الفوز الصعب على سموحة

انتقدت الإعلامية سهام صالح أداء المدير الفني ييس توروب، عقب فوز الأهلي القاتل على سموحة بنتيجة 2-1، مؤكدة أن الانتصار جاء بفضل رغبة اللاعبين داخل الملعب وليس بسبب بصمة فنية واضحة للجهاز الفني.

وأشارت، خلال برنامج "الكلاسيكو" على قناة ON E، إلى أن الفريق ظهر بلا هوية فنية، ووصفت المباراة بأنها “الأهلي بلا مدرب”، منتقدة توظيف بعض اللاعبين، خاصة إشراك إمام عاشور في مركز دفاعي لا يتناسب مع إمكانياته الهجومية.

كما أعربت عن دهشتها من بعض قرارات المدرب، معتبرة أن هناك حالة من «العك الكروي» والعناد الغير مفهوم داخل الفريق.