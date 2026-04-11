مش بس اللاعبين | تصريحات مثيرة لـ مدرب الأهلي بعد الفوز على سموحة بالدوري

أبدى ييس توروب، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، رضاه عن فوز فريقه الصعب على سموحة بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية من مجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الروح القتالية حتى اللحظات الأخيرة كانت مفتاح تحقيق الانتصار.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن الفريق احتاج إلى شخصية قوية حتى الدقيقة الأخيرة من أجل حسم اللقاء، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة بسبب الأسلوب الدفاعي للمنافس، مضيفًا أنه لا يتذكر مواجهة فريق يدافع بتسعة لاعبين إلى جانب مهاجم وحيد كما حدث في المباراة.

وأشاد مدرب الأهلي بالمستوى الذي قدمه طاهر محمد طاهر، مؤكدًا أنه لاعب مقاتل ونجح في تجاوز ظروف صعبة مؤخرًا، واستحق مع زملائه تحقيق الفوز.

وفي تحليله لأحداث اللقاء، أوضح أن فريقه قدم أداءً قويًا خلال أول 25 دقيقة ونجح في التسجيل، لكنه فوجئ بتراجع الأداء بعد استقبال هدف التعادل، وهو ما دفعه للتحدث بحدة مع اللاعبين بين الشوطين، معبرًا عن رفضه لفكرة التراجع بعد التقدم، ومطالبًا إياهم بمواصلة اللعب بحثًا عن هدف ثانٍ.

وأشار إلى أن الفريق أظهر استجابة جيدة في الشوط الثاني، حيث استعاد اللاعبون تركيزهم وقاتلوا حتى النهاية، وهو ما أسفر عن تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل.

وعن التغييرات، أكد توروب أن الفريق لا يعتمد على 11 لاعبًا فقط، بل على جاهزية جميع العناصر، موضحًا أنه لا يتردد في استبدال أي لاعب غير موفق لإتاحة الفرصة لغيره، مشيدًا في الوقت ذاته بما قدمه حسين الشحات في المباراة السابقة، وهو ما منحه فرصة المشاركة كاملة.

وفيما يتعلق بمنح اللاعبين راحة سلبية، أوضح أن القرار لا يرتبط بالجانب البدني، مؤكدًا أن المؤشرات البدنية للفريق جيدة، لكنه يهدف إلى منح اللاعبين راحة نفسية واستعادة الهدوء والثقة قبل خوض آخر أربع مباريات حاسمة في مشوار الدوري.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم تعتمد بشكل كبير على الثقة والإيمان بالنفس، مشيرًا إلى أن الفوز الأخير سيسهم في تخفيف الضغوط على اللاعبين ويدفعهم لتقديم مستويات أفضل في المرحلة المقبلة.