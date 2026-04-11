صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

اكد الإعلامي احمد شوبير ان حسين الشحات، لاعب الأهلي، سيغيب عن مباراة بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري، على ملعب «الدفاع الجوي»

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "حسين الشحات يغيب عن مباراة الأهلي وبيراميدز بعد حصوله علي الإنذار الثالث"

وحقق النادي الاهلي فوزا مثير امام سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت، مساء اليوم السبت، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع، ليستعيد الفريق الأحمر الانتصارات في مرحلة حسم الدوري وينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع مباراة نارية حينما يحل ضيفًا على بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري مرحلة التتويج في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

جدول ترتيب الدوري المصري (مرحلة التتويج)

1- الزمالك: 46 نقطة

2- بيراميدز: 44 نقطة

3- الأهلي: 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا: 42 نقطة

5- المصري: 33 نقطة

6- إنبي: 33 نقطة

7- سموحة: 31 نقطة