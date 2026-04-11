الأهلي يرفض منع سيد عبد الحفيظ من حضور جلسة الاستماع

رفض النادي الأهلي الموافقة على طلب اتحاد الكرة بمنع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة من حضور جلسة الاستماع غدًا بحجة أنه لا يملك كارنيه ممارسة كفني أو إداري.



وقال مصدر في النادي الأهلي إن طلب اتحاد الكرة مرفوض لعدة أسباب:

1- لا توجد لائحة أو قانون يمنع أو يحدد صفات أو عدد المخول لهم الحضور.

2- الخطاب تم إرساله بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتحديدًا في التاسعة مساء.

3- اتحاد الكرة لم يحدد مسبقًا عندما أرسل الأهلي خطابه بطلب الاستماع بتحديد هوية وعدد الحاضرين.

4- لا نعترف بهذه المخاطبة وسنرسل من نراه مناسبًا لحضور جلسة الاستماع.