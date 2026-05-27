ترامب يحسم الجدل: لا رفع للعقوبات عن إيران مقابل التخلي عن اليورانيوم المخصب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لن تقدم أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران مقابل تخليها عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مشددا على أن موقف بلاده "غير قابل للتفاوض" قبل التوصل إلى اتفاق رسمي.

وفي مقابلة مع قناة PBS News، نفى ترامب بشكل قاطع وجود أي نية لتقديم تنازلات لطهران، ردا على سؤال بشأن إمكانية رفع العقوبات مقابل تسليم اليورانيوم المخصب، قائلا: "لا، إطلاقا... لن يتم تخفيف العقوبات أبدا".

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من تأكيده، خلال حديثه للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، أن الإدارة الأمريكية لن تعرض أي امتيازات أو تخفيف للقيود الاقتصادية قبل توقيع اتفاق ثنائي مع إيران.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد نقلت في 18 مايو، عن مصدر مطلع، أن واشنطن أبدت خلال المفاوضات استعدادا لتعليق العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيراني، وهو ما يتعارض مع التصريحات الأخيرة لترامب.