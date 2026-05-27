هالاند يوجه رسالة مؤثرة إلى جوارديولا بعد رحيله عن مانشستر سيتي

وجه المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، رسالة مؤثرة إلى المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، عقب رحيله عن تدريب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال جوارديولا عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»: "مدرب لم يتوقف يومًا عن التعليم، قد يبدو الأمر في غاية الجنون حين يُقال، لكنك جعلت العظمة أمرًا طبيعيًا".

وأضاف: "دائمًا كان هناك درس جديد حتى عقب البطولات والانتصارات والهاتريك، مستوى آخر يجب الوصول إليه، هذه العقلية غيرت النادي

إلى الأبد، وغيرتني أيضًا".



واختتم: "شرف العمر أن أعمل مع الأفضل، شكرًا لك على كل شيء".

ويذكر أن جوارديولا أعلن رحيله عن تدريب مانشستر سيتي بعدما قضى 10 مواسم رفقة الفريق السماوي، محققًا خلالها العديد من الإنجازات والألقاب.