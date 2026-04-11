العلودي : السكتيوي حُرم من العالمية بسبب الإصابة .. ورفضت الانتقال للأهلي حبًا في الرجاء

أكد سفيان العلودي نجم منتخب المغرب السابق، أنه تشرف بمزاملة عدد من كبار لاعبي الكرة المغربية، على رأسهم وليد الركراكي وطارق السكتيوي، مشيدًا بما قدموه خلال مسيرتهم الكروية.

وقال العلودي، خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، إن طارق السكتيوي كان لاعبًا كبيرًا ويمتلك مسيرة مميزة في أوروبا، خاصة مع نادي بورتو، مؤكدًا أن الإصابات حرمته من الوصول لمكانة أعظم في عالم كرة القدم.

وأضاف نجم المغرب السابق أنه كان يعشق ممارسة كرة اليد في بداياته داخل الرجاء الرياضي، وكان يمتلك موهبة كبيرة في اللعبة، قبل أن يتحول إلى كرة القدم ويبدأ مسيرته الاحترافية.

وأوضح العلودي أن بدايته مع الرجاء لم تكن سهلة، في ظل وجود عدد كبير من النجوم والجماهيرية الكبيرة، لكنه نجح في إثبات نفسه سريعًا بفضل دعم زملائه، ليحجز مكانًا في الفريق الأول.

وكشف العلودي عن تلقيه عرضًا للانتقال إلى النادي الأهلي، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب ارتباطه القوي بنادي الرجاء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أفضل قرار في مسيرته كان الانتقال إلى العين.