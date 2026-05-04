شراكة ممتدة وطموح إصلاحية.. التعاون الاقتصادي تشيد بتقدم البرنامج القطري مع مصر

أكد السكرتير العام لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية: “بالنظر قدما فإن العمل لم ينتهي بعد، ولقد بدأنا مرحلة جديدة وهذا التقييم المستقل أرسي القواعد للشراكة بيننا وبين مصر للمضي قدما وترجمة هذه التوصيات ستساعد على الإجراءات القابلة للتطبيق إضافة إلى الإلتزام بالمعايير الخاصة بالمنظمة”.

وأضاف: “نتطلع قدما للمرحلة التالية من البرنامج القطري وكذلك تعاون مصر فى اللجان الخاصة بالمنظمة .. ولدينا الكثير من الطموحات العظيمة وإصرار على الإصلاح وصوت واثق على أن المائدة الدولية وهذا البرنامج قد ساعد على تحويل الرؤية على سياسات محددة وإصلاحية تساعد على المزيد من الإصلاحات”.

وأختتم: “المنظمة تشعر بالفخر بأن تكون شريكتكم فى هذه المرحلة ونتطلع على إستكمال العمل سويا هنا فى مصر وكل أناء العالم”.