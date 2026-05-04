من مدرسة الأهلي إلى مشروع فليك.. كيف يعيد حمزة عبد الكريم تعريف المهاجم داخل برشلونة؟

في كرة القدم قد تكون بعض المباريات مجرد محطة عابرة لكن هناك مباريات تتحول إلى نقطة انطلاق.

وبالنسبة لحمزة عبد الكريم يبدو أن ليلة الهاتريك الذى سجله مع فريق تحت 19 عامًا بنادي برشلونة في مرمى مونت كارلو لم تكن مجرد تألق مؤقت بل خطوة أولى نحو مسار أكبر داخل واحد من أعظم أندية العالم.

ومع كل لمسة جديدة يقترب اللاعب من تحقيق هدفه الأكبر وهو تثبيت أقدامه في الفريق الأول لنادي برشلونة.

ولم يكن الانتصار الكبير الذي حققه فريق تحت 19 عامًا بنادي برشلونة على مونت كارلو بنتيجة (9-0) مجرد نتيجة لافتة في سجل مباريات الفئات السنية بقدر ما حمل بين طياته رسالة واضحة عن ميلاد نجم جديد بدأ يلفت الأنظار داخل لا ماسيا.

أداء يتجاوز الأرقام

ثلاثة أهداف في مباراة واحدة قد تبدو كافية لصناعة الحدث لكن ما قدمه حمزة يتجاوز حدود الأرقام.

المهاجم الشاب أظهر تنوعًا هجوميًا لافتًا خاصة في تعامله مع الكرات الهوائية حيث سجل أهدافه الثلاثة بضربات رأسية متقنة في مشهد نادر داخل مدرسة كروية تعتمد تاريخيًا على اللعب الأرضي.

هذا التفوق في الألعاب الهوائية لا يعد مجرد ميزة فردية بل يمثل إضافة نوعية لأسلوب الفريق الذي يسعى لتوسيع خياراته الهجومية تحت قيادة هانزي فليك.

مواصفات المهاجم الحديث

يبدو أن حمزة عبد الكريم يقدم نموذجًا متكاملًا للمهاجم العصري حيث يجمع بين القوة البدنية والقدرة على التحرك الذكي داخل منطقة الجزاء إلى جانب حس تهديفي واضح.

في الصراعات الثنائية أظهر اللاعب صلابة بدنية مكنته من التفوق على المدافعين بينما عكس تمركزه داخل المنطقة وقراءته للكرات العرضية وعيًا تكتيكيًا يتجاوز عمره.

هذه الخصائص جعلته محل إشادة من جماهير برشلونة وعدد من المتابعين من بينهم الصحفي خاومي ماركيت الذي اعتبره مهاجمًا مناسبًا لأسلوب الفريق في المرحلة المقبلة.

خطوة جديدة نحو الفريق الأول

تألق اللاعب يأتي في توقيت مهم حيث تشير التوقعات إلى تصعيده خلال الموسم المقبل إلى برشلونة أتلتيك الفريق الثاني للنادي في محطة تعد اختبارًا حقيقيًا قبل الاقتراب من الفريق الأول.

كما أن الأداء اللافت يعزز من فرص قيام إدارة برشلونة بتفعيل بند شراء عقده من النادي الأهلي خاصة في ظل القناعة المتزايدة بقدراته وإمكانية تطويره على المدى الطويل.

ورغم المؤشرات الإيجابية يدرك اللاعب أن الطريق لا يزال طويلًا ويتطلب الانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة الاستمرارية في الأداء والقدرة على التكيف مع الضغوط المتزايدة سواء داخل الملعب أو خارجه.

لكن في المقابل فإن البيئة الفنية داخل برشلونة القائمة على تطوير المواهب الشابة قد تمنحه الفرصة المثالية لمواصلة التقدم.