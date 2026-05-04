موقف الأهلي من بيع حمزة عبدالكريم لبرشلونة

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن سعادته باداء حمزة عبدالكريم نجم الأهلي المعار لبرشلونة بعد تسجيله ثلاثة أهداف في شباك مونتوكارلو في الدوري الإسباني للشباب.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية :ثلاثة أهداف بالرأس لحمزة عبدالكريم صنعوا رد فعل قويا للاعب في إسبانيا وبدأ الحديث عن شراء برشلونة لعقد اللاعب بشكل نهائي.

وواصل : الأهلي أكد موافقته على رحيل حمزة عبدالكريم حال تقدم بعرض لشراء المهاجم حتى يكون واجهة للنادي بجانب احتياج منتخب مصر للاعب في خط الهجوم مثله.

واختتم شوبير تصريحاته :حمزة عبدالكريم سيغير تشجيعي من ريال مدريد لبرشلونة حال لعب للفريق الأول مثلما حدث مع محمد صلاح وليفربول ومرموش مع مانشستر سيتي.