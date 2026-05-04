شعبة المصورين: استمارة تسجيل لتنظيم تغطية جنازة وعزاء هاني شاكر

أعلنت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين إطلاق استمارة تسجيل لتغطية جنازة وعزاء الفنان هاني شاكر، في أول تطبيق رسمي لبروتوكول التعاون مع شركة «سكنة» المتخصصة في تنظيم الجنازات، بهدف ضمان حق الصحفيين والمصورين في أداء عملهم دون حدوث فوضى أو مشكلات.

وقال مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، إن الاستمارة المعتمدة تمثل خطوة عملية لضمان احترام خصوصية اللحظات الإنسانية، والالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي، بما يتيح تغطية الحدث بصورة منظمة وسلسة، بعيدًا عن أي تجاوزات.

وأوضح أن الاستمارة تهدف إلى قصر التغطية على الصحفيين والمصورين المعتمدين فقط، ومنع تواجد غير المختصين، خاصة أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الحد من السلوكيات غير المهنية التي كانت تشهدها بعض جنازات وعزاءات الشخصيات العامة.