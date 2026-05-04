وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية يوم الإثنين ٤ مايو، وذلك لبحث مسار العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

تناول الوزيران سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى القطاعات المختلفة، بما فى ذلك قطاع السياحة ومشروعات التنموية المختلفة القائمة بين البلدين. واكد الوزيران على التطلع للارتقاء بمستوى التعاون فى المجالات المختلفة بما يلبى تطلعات الشعبين الصديقين.

كما شهد الاتصال تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التطورات الإقليمية، وفى مقدمتها التطورات ذات الصلة بالمسار التفاوضي الامريكى - الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطى في هذا السياق على ضرورة دعم كافة المساعي الرامية لخفض التصعيد والتوتر، والاعتماد على الحوار والدبلوماسية للتوصل لتفاهمات توافقية تراعى شواغل جميع الأطراف، بما يسهم فى تثبيت وقف إطلاق النار وانهاء الحرب واستعادة والامن والاستقرار بالمنطقة.

وفى ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لدعم الجهود الاقليمية والدولية الرامية لاستعادة الامن والاستقرار للمنطقة.