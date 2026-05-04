وزيرا خارجية باكستان وإيران يناقشان الوضع الإقليمي والجهود الدبلوماسية الجارية

أ ش أ

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار أجرى مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث ناقشا الوضع الإقليمي والجهود الدبلوماسية الباكستانية الجارية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نشرته صحيفة "دون" الباكستانية - أن "النقاش تركز على الوضع الإقليمي والجهود الدبلوماسية الباكستانية الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الإيراني أشاد، خلال الاتصال أمس ، بباكستان لدورها البناء وجهودها الصادقة في الوساطة بين الأطراف.

وأكد دار مجددا التزام باكستان المستمر بتعزيز المشاركة البناءة، وشدد على أن "الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الممكن لحل القضايا سلميا وتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة وخارجها".