الأنبا عمانوئيل يهنئ الأنبا إقلاديوس بعيد القيامة المجيد

زار نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الأنبا إقلاديوس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس (الشايب)، بالأقصر، وذلك لتقديم التهنئة، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق راعي الإيبارشيّة خلال الزيارة عددًا من الآباء الكهنة، والرهبان، حيث عبّر الجميع عن روح الوحدة والمحبة، مؤكدين جميعًا على عمق العلاقات الأخوية مع رهبان الدير.

واستقبل الأنبا اقلاديوس الوفد الزائر بحفاوة وترحيب كبيرين، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس روح القيامة الحقيقية، القائمة على السلام، والتواصل، والمحبة بين الجميع.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر المحبة، والتعاون بين رعاة الكنيسة، وترسيخ قيم الشركة، والوحدة، خاصة في هذه المناسبة المقدسة التي تحمل معاني الفرح، والرجاء.