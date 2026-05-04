على المنصة العقارية| الإسكان تسمح برد جديات حجز وحدات ديارنا وظلال.. المواعيد

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، عن الاستجابةً لطلبات وشكاوى العملاء الذين تعذّر ردّ جدّيات الحجز الخاصة بهم بمشروعات ديارنا وظلال وجنة وسكن مصر وروضة العبور بجانب كافة المشروعات التي تم طرحها عبر منصة مصر العقارية.

وقررت الوزيرة أن يتم فتح آلية لتعديل رقم الـ IBAN الخاص بالعملاء على منصة مصر العقارية وذلك اعتبارًا من نهاية أبريل الماضي وحتى يوم 13 مايو الحالي، حيث سيتم إرسال رسائل بريد إلكتروني وإشعارات SMS للعملاء لاستكمال عملية الاسترداد وذلك بدءًا من يوم 14 مايو الحالي.

400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الإسكان في يناير الماضي، عن البدء في تخصيص وحدات سكنية ضمن المرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وذلك لكل المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم، حيث قاموا بالدخول على الرابط الإلكتروني https://reservations.realestate.gov.eg/ar لاستكمال إجراءات التخصيص الإلكتروني لوحدات ديارنا وظلال وجنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور والإسماعلية، وتم التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني.

مواعيد تخصيص وحدات الإسكان

ومع فتح باب التخصيص، تعرضت منصة مصر العقارية المخصصة للحجز إلى عطل فني وتقني، مما أعاق المتقدمين من استكمال إجراءات التخصيص والحجز، وتعليقا على ذلك ذكرت المنصة عبر موقع الحجز الإلكتروني، إنها تقوم بإجراء تحديثات دورية مخططة لضمان أعلى مستويات الأداء، طالبة إعادة المحاولة لاحقا.

وعقب ذلك، قررت منصة مصر العقارية تعديل مواعيد التخصيص للعملاء بعد الانتهاء من أعمال تحديث الموقع الإلكتروني، وبالفعل قاموا باستكمال إجراءات التخصيص وحجز الوحدات الخاصة بهم، وبسبب الإقبال الكبير تعذر حجز الكثير من المتقدمين فلم يكن أمامهم إلا سحب جديات الحجز الي تقدموا بها.

الموقف التنفيذي لمشروعي «ديارنا» و«ظلال»

وكانت تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعي «ديارنا» و«ظلال» بعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح الدخل.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن تقديم وحدات سكنية تليق بالمواطن المصري وتواكب خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف المدن الجديدة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات بالمدن الجديدة، والتنسيق الكامل بين أجهزة المدن والشركات المنفذة والمعنيين، لضمان تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولًا بأول، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة الأداء داخل مواقع العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية لكافة المشروعات.