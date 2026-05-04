تموين الغربية: توريد 55.5 ألف طن قمح للشون والصوامع

اكد المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 55 ألف و490 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الاثنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

توجيهات تموين الغربية



وأشار العفيفى، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 20 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 168 ألف طن من محصول القمح.

توريد الاقماح



وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين بمراكز المحافظة، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، للتسلم فى وقت زمنى بسيط ومنعا للتكدس أمام مواقع الاستلام.