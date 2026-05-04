المحافظين يعلن إجراء أول تصويت إلكتروني لانتخاب المكتب السياسي بمشاركة 18 مرشحًا

أعلن حزب المحافظين ، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في الاستحقاقات الحزبية داخل مصر، إطلاق عملية التصويت الإلكتروني لاختيار أعضاء المكتب السياسي، وذلك في إطار تعزيز آليات المشاركة وتحديث أدوات العمل الحزبي.

وأوضح الحزب، في بيان موجه إلى أعضاء الهيئة العليا، أنه عقب إغلاق باب الترشح لعضوية المكتب السياسي، بلغ إجمالي عدد المتقدمين (18) مرشحًا، على أن يتم اختيار 10 أعضاء من بينهم عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأشار البيان إلى أن قائمة المرشحين جاءت وفق الترتيب الأبجدي، وتضم كلًا من: جمال البلم، حكيم يحيي، سامح جابر محمد، سامي بدر الدين، سعيد حامد، سمير أحمد عبد القوي الشيخ، سيد محمد عبد المنعم، شريف النمر، طارق صدقي، عادل عكاشة، عماد الشريف، مايكل زكريا جورجي، محمد خطاب، محمد عبد العزيز شلبي، محمود مخلوف، مدحت حسن نصر أبو الدهب، مريم فاروق، ومصطفى كمال الدين حسين.

وبين الحزب أن عملية التصويت تتم عبر رابط إلكتروني مخصص، حيث يقوم العضو بتسجيل بياناته، ثم اختيار 10 مرشحين من القائمة وإرسال التصويت، لافتًا إلى أن مدة التصويت تمتد لمدة 48 ساعة من تاريخ إرسال الدعوة.

وأكد حزب المحافظين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على تبني أدوات رقمية حديثة تعزز الشفافية وتدعم مشاركة أوسع لأعضائه في صنع القرار الحزبي.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لمسار إعادة الهيكلة الذي بدأه الحزب خلال الأسابيع الماضية، بعد إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام للدورة الحزبية الجديدة الممتدة من 2026 إلى 2030.

وكان قرطام قد فاز برئاسة الحزب خلال انتخابات الجمعية العمومية الشهر الماضي بنسبة 83.7% من إجمالي الأصوات، فيما أسفرت الانتخابات عن اختيار 75 عضوًا للهيئة العليا.