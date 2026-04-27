ننشر تشكيل المجلس الرئاسي لحزب المحافظين.. مستند

أصدر المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، القرار رقم (4) لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي للحزب للدورة الحزبية الجديدة التي تمتد من عام 2026 وحتى عام 2030.

وجاء تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة أكمل قرطام، وبعضوية كل من:

• عمرو الشريف (نائب رئيس الحزب).

• النائب/ إسلام قرطام.

• النائب/ طلعت خليل عمر.

• حبيب السنان.

• أحمد حنتيش.

• رشدي العجوز.

• الدكتور/ محمود رمزي.

• شعبان خليفة.

• عبد الرحمن الحديدي.

• مجدي حمدان.

ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 21 أبريل 2026، على أن تبدأ الجهات المعنية بالحزب في تنفيذ مقتضياته كل فيما يخص.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، وبناءً على النظام الأساسي للحزب، وعقب عرض أسماء المرشحين على الهيئة العليا للحزب ونيلهم الثقة وفقاً للوائح التنظيمية.

كان أكمل قرطام فاز برئاسة الحزب خلال انتخابات الحزبية الشهر الماضي، بعد حصوله على 83.7% من إجمالي الأصوات في انتخابات الجمعية العمومية، كما اسفرت الانتخابات عن فوز 75 مرشحاً لشغل الهيئة العليا للحزب.