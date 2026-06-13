رئيس الوزراء يتابع تنفيذ أعمال تطوير طريقي الخدمات و الشركات في إدكو

خلال مسار جولته اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء موقف أعمال تطوير مشروعي «طريق الخدمات» و«طريق الشركات» بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف المحافظات.

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروع "طريق الخدمات"، الذي يُعد أحد المشروعات الحيوية الداعمة للتنمية بمدينة إدكو، حيث أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ان الطريق يمتد بطول 4.5 كيلومتر موازياً للطريق الدولي الساحلي، ويربط بين محوري شارع المصيف وطريق الملح، بما يسهم في تحسين الربط الداخلي وتيسير حركة المواطنين والمركبات داخل المدينة.

كما يمثل الطريق المدخل الرئيسي لمدينة إدكو، ويُسهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية والسياحية بالمنطقة، وفي مقدمتها مشروع منتزه إدكو الدولي، فضلاً عن دوره في تحسين المشهد الحضاري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ البحيرة حول الأعمال الجارية بالمشروع، والتي تشمل تنفيذ شبكات البنية التحتية والمرافق الأساسية، ورفع المخلفات ونواتج الهدم، وتجهيز الطريق تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير الشامل وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي موقف العمل بمشروع "طريق الشركات"، والذي يمتد بطول 10 كيلومترات ويربط بين مركزي إدكو ورشيد، ويُعد من المحاور المرورية المهمة التي تخدم حركة النقل والتنمية بالمنطقة.

ويخدم المشروع عدداً من الكيانات الاقتصادية والتنموية المهمة، من بينها شركات البترول العاملة بالمنطقة، ومدينة رشيد الجديدة، وجامعة رشيد، بما يعزز من كفاءة الربط بين مراكز النشاط الاقتصادي والخدمي والعمراني.

وتتضمن أعمال المشروع تنفيذ توسعة للطريق وازدواجه بهدف استيعاب الكثافات المرورية المتزايدة، وتحسين مستويات السلامة والأمان على الطريق، وتقليل زمن الرحلات، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة البحيرة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة ويعود بالنفع المباشر على المواطنين.