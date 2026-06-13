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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عزل محمد توفيق حديد من جامعة الأزهر

عزل محمد توفيق حديد من جامعة الأزهر
عزل محمد توفيق حديد من جامعة الأزهر
محمد شحتة

أعلن الدكتور محمد توفيق حديد، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر فرع دسوق، وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، صدور قرار بعزله من جامعة الأزهر.

ونشر الدكتور محمد توفيق حديد، الخبر على صفحته على فيس بوك، معلنا أن هذه بشرى وردت إليه من جامعة الأزهر.

إنجازات جامعة الأزهر

وفي وقت سابق، شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عقد برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ومشاركة البعض الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض رئيس الجامعة خلال مناقشات المجلس إنجازات جامعة الأزهر، وما حققته من تصنيفات دولية معتمدة، ومشاركات دولية كان آخرها مشاركة مركز التميز الدولي بالجامعة في فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا والعالم الإسلامي» بجمهورية تتارستان، مؤكدًا أن جامعة الأزهر تسعى دائمًا إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، بدعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما أكد الدكتور سلامة جمعة داود تَوجُّه جامعة الأزهر إلى مراعاة احتياجات سوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا من خلال مواكبة التطورات العلمية والبحثية في جميع كليات الجامعة ومعاهدها، والاهتمام بتنمية مهارات الخريجين في جميع التخصصات.

محمد توفيق حديد جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية إنجازات جامعة الأزهر

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