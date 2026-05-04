احتفالًا بـ عيد العمال .. وزير الطيران يُكرّم نماذج متميزة بالقطاع | صور

قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتكريم عدد من النماذج المتميزة بمختلف مواقع العمل، تقديرًا لإخلاصهم وتفانيهم ودورهم في دعم مسيرة التنمية والتطوير بقطاع الطيران المدني، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الطيران المدني بمناسبة عيد العمال بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة، بحضور رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، ورؤساء النقابات العمالية بوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارة والعاملين بالقطاع.

احتفالية عيد العمال

وخلال كلمته، أكد الدكتور سامح الحفني، أن عيد العمال يمثل مناسبة نعتز بها لتجديد التقدير لقيمة العمل وروح المثابرة، مشيرًا إلى أن نهضة الأوطان وصناعة مستقبلها لا تتحقق بالشعارات، وإنما بسواعد أبنائها المخلصين القادرين على تحويل التحديات إلى إنجازات، وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية التي أرست رؤية وطنية شاملة جعلت من العمل والإنتاج ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الحفني أن جوهر العمل في قطاع الطيران المدني لا يقتصر على أداء المهام اليومية، بل يمتد إلى الأثر الذي يتركه العاملون في كل تفصيلة، لافتًا إلى أن هذا الأثر يتجسد في تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة، ومستوى خدمات يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية، ويعزز مكانة قطاع الطيران المدني بوصفه أحد المحاور الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مضيفًا بأن القطاع يقوم على منظومة عمل دقيقة، تُعد فيها الدقة مسؤولية، والوقت قيمة، والسلامة التزامًا لا يقبل التهاون، مؤكدًا أن أبناء القطاع يواصلون أداء مهامهم بكفاءة وإخلاص، بما يضمن مواصلة التطوير، ورفع كفاءة الأداء، ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي العالمية.

العنصر البشري محرك رئيسي لتطوير الطيران

وأشار إلى أن ما تحقق من تطوير وتحديث في مختلف القطاعات ، إنما يُجسد التزامًا راسخًا في تطبيق أعلى معايير السلامة والمهنيه؛ مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهم على مواصلة مسيرة العطاء واستكمال خطوات التطوير، والإيمان بأن رفعه هذا القطاع جزءًا لا يتجزأ من رفعة الوطن.

وفي هذا الإطار، أعرب إيهاب وفيق، رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، عن خالص تقديره للدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لحرصه على ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز العاملين، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس إيمانًا حقيقيًا بأن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية والمحرك الرئيسي لتحقيق التطوير الشامل داخل قطاع الطيران خاصة في ظل ما يشهده تطورات نوعية ملحوظة في كافة المجالات.

وعقب ذلك، قام الدكتور سامح الحفني بتكريم عدد من العاملين المتميزين، حيث تسلّم المكرمون شهادات تقدير، كما تم تقديم درع وزارة الطيران المدني للأستاذ إيهاب وفيق، رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، تقديرًا لجهوده المخلصة ودوره النقابي البارز في خدمة العاملين ودعم مسيرة العمل وتعزيز التعاون المؤسسي بقطاع النقل الجوي.

واختُتمت الاحتفالية بالتقاط صورة تذكارية مع المكرمين، في مشهد يعكس روح التعاون والتكامل داخل منظومة الطيران المدني.