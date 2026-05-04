قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن
تحذير للطلاب.. 8 أمور يحذر ارتكابها خلال التواجد في الجامعة
أبطال أوروبا.. هل تتكرر ملحمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في أليانز أربنا
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة.. غدا
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
مصادر.. محمود ناجي حكمًا لـ مباراة الأهلي وانبي غدا في بطولة الدوري
الإنسانية في أبهى صورها.. صيدلي ينقذ حياة صغيرة تعرضت للاختناق بالمحلة.. صور وفيديو
وسط المحيط الأطلسي .. وفيات وإصابات بسبب مرض غامض على متن سفينة سياحية
طعن على المنشطات.. حسم مصير رمضان صبحي في وادا وكاس اليوم
مسؤول أمريكي: إيران اختلقت قصة الهجوم على السفينة
مدير البيئة بـ(OECD): مصر تحقق تقدمًا بيئيًا ملموسًا والهيدروجين الأخضر فرصة واعدة
الرؤية أونلاين لأول مرة.. تفاصيل قانون الأسرة للمسلمين بعد إحالته للجان المختصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احتفالًا بـ عيد العمال .. وزير الطيران يُكرّم نماذج متميزة بالقطاع | صور

احتفالية عيد العمال وزارة الطيران
احتفالية عيد العمال وزارة الطيران
نورهان خفاجي

قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتكريم عدد من النماذج المتميزة بمختلف مواقع العمل، تقديرًا لإخلاصهم وتفانيهم ودورهم في دعم مسيرة التنمية والتطوير بقطاع الطيران المدني، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الطيران المدني بمناسبة عيد العمال بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة، بحضور رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، ورؤساء النقابات العمالية بوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارة والعاملين بالقطاع.

احتفالية عيد العمال 

وخلال كلمته، أكد الدكتور سامح الحفني، أن عيد العمال يمثل مناسبة نعتز بها لتجديد التقدير لقيمة العمل وروح المثابرة، مشيرًا إلى أن نهضة الأوطان وصناعة مستقبلها لا تتحقق بالشعارات، وإنما بسواعد أبنائها المخلصين القادرين على تحويل التحديات إلى إنجازات، وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية التي أرست رؤية وطنية شاملة جعلت من العمل والإنتاج ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الحفني أن جوهر العمل في قطاع الطيران المدني لا يقتصر على أداء المهام اليومية، بل يمتد إلى الأثر الذي يتركه العاملون في كل تفصيلة، لافتًا إلى أن هذا الأثر يتجسد في تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة، ومستوى خدمات يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية، ويعزز مكانة قطاع الطيران المدني بوصفه أحد المحاور الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مضيفًا بأن القطاع يقوم على منظومة عمل دقيقة، تُعد فيها الدقة مسؤولية، والوقت قيمة، والسلامة التزامًا لا يقبل التهاون، مؤكدًا أن أبناء القطاع يواصلون أداء مهامهم بكفاءة وإخلاص، بما يضمن مواصلة التطوير، ورفع كفاءة الأداء، ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي العالمية.

العنصر البشري محرك رئيسي لتطوير الطيران

وأشار إلى أن ما تحقق من تطوير وتحديث في مختلف القطاعات ، إنما يُجسد  التزامًا راسخًا في تطبيق أعلى معايير السلامة والمهنيه؛ مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهم على مواصلة مسيرة العطاء واستكمال خطوات التطوير، والإيمان بأن رفعه هذا القطاع جزءًا لا يتجزأ من  رفعة الوطن.

وفي هذا الإطار، أعرب إيهاب وفيق، رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، عن خالص تقديره للدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لحرصه على ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز العاملين، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس إيمانًا حقيقيًا بأن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية والمحرك الرئيسي لتحقيق التطوير الشامل داخل قطاع الطيران خاصة في ظل ما يشهده تطورات نوعية ملحوظة في كافة المجالات.

وعقب ذلك، قام الدكتور سامح الحفني بتكريم عدد من العاملين المتميزين، حيث تسلّم المكرمون شهادات تقدير، كما تم تقديم درع وزارة الطيران المدني للأستاذ إيهاب وفيق، رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، تقديرًا لجهوده المخلصة ودوره النقابي البارز في خدمة العاملين ودعم مسيرة العمل وتعزيز التعاون المؤسسي بقطاع النقل الجوي.
واختُتمت الاحتفالية بالتقاط صورة تذكارية مع المكرمين، في مشهد يعكس روح التعاون والتكامل داخل منظومة الطيران المدني.

وزارة الطيران وزير الطيران عيد العمال احتفالية عيد العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

البوجيهات

كيف يمكن للبوجيهات تحسين أو تدمير اقتصاد الوقود في سيارتك

إنفينيتي QX65 موديل 2027

شاهد| إنفينيتي QX65 موديل 2027

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة

تويوتا C-HR+ الكهربائية تظهر لأول مرة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد