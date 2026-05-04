أمين حزب الله يجدد موقفه الرافض للمفاوضات مع إسرائيل واستمراره في المقاومة

أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن نعيم قاسم، الأمين العام لـ حزب الله، جدد رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكدًا تمسكه باستمرار “المقاومة” والعمليات في الجنوب اللبناني ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح سنجاب أن قاسم شدد على أن أي تسوية يجب أن تتم عبر مفاوضات غير مباشرة، مستشهدًا باتفاقي ترسيم الحدود البحرية عام 2022 ووقف إطلاق النار في 2024، مؤكدًا أن استمرار العمليات مرهون بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأسرى اللبنانيين.

وأضاف أن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي، حيث شن الطيران الحربي غارات مكثفة على بلدات في الجنوب، خاصة في صور والنبطية، وسط أنباء أولية عن سقوط ضحايا، دون إعلان رسمي حتى الآن، مع تحذيرات من تأثير التوترات على السلم الأهلي في لبنان.