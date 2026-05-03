حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في بلدة القنطرة

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:30 مساء اليوم تجمّعًا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيليّ بمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بالأسلحة الصاروخية.

ووفق البيان الصادر عن حزب الله ؛ فإن ذلك يأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين.

ومنذ قليل ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على أكثر من 100 وسيلة قتالية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق اليوم عدة صواريخ ومسيرات انفجرت قرب القوات في جنوب لبنان دون إصابات.

ونوه الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض مسيرة في منطقة تعمل بها القوات في جنوب لبنان ونتحقق من النتائج.