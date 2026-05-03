جيش الاحتلال يستهدف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان باستخدام مسيرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أن مقاتلين من الوحدة متعددة الأبعاد التابعة للفرقة 36، العاملة جنوب خط المواجهة في لبنان، تمكنوا خلال الأيام الماضية من تحديد موقع اثنين من عناصر حزب الله المسلحين والقضاء عليهما في المنطقة.

وقد تم ذلك باستخدام طائرة مسيرة، بالتعاون مع القوات الجوية.

وفي وقت سابق ، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان.

المناطق المستهدفة

شملت المنصوري، القليلة، و مجدل زون.

وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع دائرة الاستهدافات لتشمل مناطق أخرى، حيث طال القصف المدفعي أطراف بلدتي زوطر الشرقية و ميفدون.