ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية في لبنان إلى 2700

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد القتلى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية إلى 2659 شخصًا، إضافة إلى إصابة 8183 آخرين بجروح متفاوتة.

وشهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، السبت، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت قرى وبلدات مختلفة، بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرات لسكان 9 بلدات جنوبية بضرورة الإخلاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مهاجمة 50 موقعا في مناطق متفرقة جنوبي لبنان، رغم الهدنة، زاعما أنها تابعة لـ”حزب الله”.

وشن جيش الاحتلال41 هجوما على لبنان، الجمعة، أسفرت عن استشهاد 23 شخصا، ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة المستمرة منذ 17 أبريل .

وعلى ذلك، رد “حزب الله” عبر تنفيذ 10 عمليات على أهداف إسرائيلية بجنوب لبنان، قال إنها استهدفت 7 تجمعات و3 آليات، بينما أقرت تل أبيب بإصابة عسكريين اثنين جراء الهجمات.

قال جيش الاحتلال في بيان، السبت، أنه تم “تفكيك أمس أكثر من 50 موقعا بجنوب لبنان كانوا يعملون بالقرب من قوات الجيش”، وفق ادعائه، مضيفا: “قضينا على عناصر من حزب الله”، دون ذكر رقم بعينه.

ولفت إلى أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ نحو قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق السبت، وجه الجيش الإسرائيلي، في بيان ثان، إنذارا لسكان 9 بلدات جنوب لبنان بإخلاء منازلهم تمهيدا لاستهدافات بزعم مهاجمة مواقع لـ”حزب الله”.

والبلدات اللبنانية التي أشار إليها هي “قعقعية الجسر وعدشيت الشقيف وجبشيت وعبا وكفرجوز وحاروف والدوير ودير الزهراني وحبوش”.

وبالإضافة إلى خروقات الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي، منذ فجر السبت، أكثر من 16 هجوما متنوعا على جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة ما يزيد عن 7 آخرين، بينهم 3 سيدات ورئيس بلدية.