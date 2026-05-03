جهاز منتخب مصر ينعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

نعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، ببالغ الحزن والأسى، رحيل «أمير الغناء العربي» الفنان الكبير هاني شاكر، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وأعرب الجهاز الفني عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدين أن الساحة الفنية فقدت أحد أبرز رموزها.

خلفية عن الراحل

ويُعد هاني شاكر أحد أعمدة الغناء العربي، حيث بدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، بعد أن اكتشف موهبته الموسيقار الراحل محمد الموجي، ليقدم بعدها عشرات الأعمال الغنائية التي حققت نجاحًا واسعًا في مصر والعالم العربي.

وخلال مشواره الفني، قدم أكثر من 600 أغنية وأصدر عشرات الألبومات، وتميز بأسلوبه الرومانسي وصوته العذب، ما منحه لقب «أمير الغناء العربي». كما تولى منصب نقيب المهن الموسيقية لعدة سنوات، وأسهم في تنظيم وتطوير الوسط الفني، تاركًا إرثًا فنيًا وإنسانيًا سيظل حاضرًا في وجدان جمهوره.