مصطفى بكري ناعيا هاني شاكر: حافظ على ثوابته ورفض الفن الهابط حتى النهاية

حرص الإعلامي مصطفى بكري علي نعى امير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا في تاريخ الغناء العربي.

وكتب عضو مجلس النواب عبر حسابه علي اكس "رحمة الله علي الفنان المبدع هاني شاكر ، الراقي ، المحترم . ظل حتي يومه الأخير محافظا علي رفض الإنزلاق إلي الفن الهابط ، ممسكا بثوابته ، محترما لذاته ، ولذلك سيبقي هاني شاكر أميرا للغناء العربي ، في وقت تهدر فيه القيم ، ويشوه فيه الفن ، ويقفز علي السطح الجهلاء، والذين حولوا الأغنيه إلي وصلة ردح، أو مخاطبة الغرائز"

هاني شاكر.. تاريخ فني حافل

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.