قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟
تأجيل محاكمة صاحب مركز تجميل في قضية عروس حلوان لجلسة 17 مايو
الخطيب يدعم مشجع الأهلي المصاب.. تفاصيل زيارة إنسانية| صور
تحفظ ورغبة في المشاركة.. ضربة محتملة لـ الأهلي قبل مواجهة انبي
وزير الصحة يبحث مع مندوب فلسطين دعم المنظومة الصحية في غزة
برشلونة: اليوم قد نصبح أبطال الدوري الإسباني
وائل جسار ينعي أمير الغناء العربي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
قبل وفاته.. هاني شاكر كشف عن خليفته لنقابة الموسيقيين
سبب له شلل حركة وفقدان نطق.. القصة الكاملة للمرض الغامض الذي أنهى حياة هاني شاكر
بعد وفاة هاني شاكر .. معلومات صادمة عن مرضه وأعراضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى بكري ناعيا هاني شاكر: حافظ على ثوابته ورفض الفن الهابط حتى النهاية

هاني شاكر
هاني شاكر
يارا أمين

حرص الإعلامي مصطفى بكري علي نعى امير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا في تاريخ الغناء العربي.

وكتب عضو مجلس النواب عبر حسابه علي اكس "رحمة الله علي الفنان المبدع هاني شاكر ، الراقي ، المحترم . ظل حتي يومه الأخير محافظا علي رفض الإنزلاق إلي الفن الهابط ، ممسكا بثوابته ، محترما لذاته ، ولذلك سيبقي هاني شاكر أميرا للغناء العربي ، في وقت تهدر فيه القيم ، ويشوه فيه الفن ، ويقفز علي السطح الجهلاء، والذين حولوا الأغنيه إلي وصلة ردح، أو مخاطبة الغرائز"

هاني شاكر.. تاريخ فني حافل

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.

الإعلامي مصطفى بكري مصطفى بكري هاني شاكر وفاة هاني شاكر وفاة هاني شاكر في باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

هاني شاكر

وفاة الفنان هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

ترشيحاتنا

هاني شاكر

مصطفى بكري ناعيا هاني شاكر: حافظ على ثوابته ورفض الفن الهابط حتى النهاية

هانى شاكر

علامة بارزة في الذاكرة الفنية العربية.. وزيرة الثقافة تنعى الفنان هانى شاكر

فيلم 7Dogs

كريم عبد العزيز على موعد مع رقم قياسي جديد بـ"7 dogs "

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد