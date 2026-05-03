سلاح إسرائيلي جديد لمواجهة مسيرات حزب الله

أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في نشر منظومة لاعتراض الطائرات المسيرة لحزب الله في شمال الأراضي المحتلة .

وذكرت الصحيفة العبرية أن المنظومة الإسرائيلية تجمع بين أجهزة استشعار ورصد الطائرات المسيرة والقدرة على اعتراضها باستخدام الشباك.

فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن تل ابيب في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية.

ومن جانبه ؛ أعلن “حزب الله” اللبناني استهدافه بقذائف المدفعية تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي البلاد.

كما أشار الحزب إلى قصفه أيضا بالصواريخ مقرا قياديا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان.