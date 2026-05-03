سماع الشهود يؤجل محاكمة 90 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان لـ 5 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 90 متهمًا بالانضمام لخلية الدعم المالي، في القضية رقم 7434 لسنة 2025 جنايات التجمع، لجلسة 5 يوليو المقبل، لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول وحتى التاسع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات بقيام بعض المتهمين من العشرين وحتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووجه لجميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.