الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى السبت المقبل وتحذر من ظاهرتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 05 مايو وحتى السبت 09 مايو 2026، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس اليومية

أوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل مائلاً للبرودة خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

حذرت الأرصاد من ظاهرتين جويتين تؤثران على حركة الطرق والنشاط اليومي:

شبورة مائية: تظهر من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مروراً بوسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح: توقعت الهيئة نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء طوال الفترة المشار إليها.

خريطة درجات الحرارة العظمى المتوقعة

تشهد البلاد تدرجاً في درجات الحرارة العظمى من الثلاثاء وحتى السبت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تبدأ بـ 24 درجة يوم الثلاثاء وتصل إلى 29 درجة بحلول السبت.

السواحل الشمالية: تتراوح بين 20 درجة في بداية الفترة وتصل إلى 26 درجة يوم السبت.

شمال الصعيد: تبدأ بـ 25 درجة وترتفع تدريجياً لتسجل 32 درجة يوم السبت.

جنوب الصعيد: تظل الأجواء حارة حيث تبدأ بـ 31 درجة وتصل إلى 36 درجة في نهاية الأسبوع.

وشددت الهيئة على ضرورة متابعة التحديثات اليومية لخرائط الطقس نظراً للتغيرات السريعة التي تميز فصل الربيع.