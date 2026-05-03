رحل إلى ابنته حبيبته.. أنوشكا: هاني شاكر كان إنسانًا في منتهى الرقي والهدوء

نعت الفنانة أنوشكا، الفنان الراحل هاني شاكر، مؤكدة أن الوسط الفني فقد شخصية في منتهى الرقي والهدوء، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بابتسامة دائمة وأخلاق عالية جعلته قريبًا من الجميع دون أي خلافات أو توترات مع الآخرين.

وقالت "أنوشكا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن هاني شاكر كان شخصية هادئة ومحبًا للجميع، ولم يُعرف عنه العصبية أو الدخول في مشاحنات، بل كان دائم الحرص على التعامل بروح راقية وصوت منخفض يعكس طباعه الهادئة.

ووجهت انوشكا رسالة إلى نهلة زوجة الراحل هانى شاكر، مشيرة إلى أنها عاشت معه فترات صعبة خلال مراحل مختلفة، خاصة مع ما مر به من ظروف إنسانية مؤثرة، لافتة إلى أن رحيله يمثل فقدًا كبيرًا لأسرته ومحبيه، مضيفة أن هاني شاكر رحل إلى من يحب، في إشارة إلى ابنته، معربة عن اعتقادها بأنه في مكان أفضل برفقة من فقدهم، مؤكدة أنه كان إنسانًا جميلًا وراقيًا إلى أقصى درجة.

حل المشكلات

وأوضحت انوشكا أنها لم تعمل معه بشكل مباشر، لكنها كانت تلمس دائمًا أسلوبه الهادئ في حل المشكلات وتعامله الراقي مع الجميع، مؤكدة أنه سيظل رمزًا للأخلاق والفن الهادئ في الوسط الغنائي.