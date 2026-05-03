صلاح الشرنوبي: هاني شاكر قيمة وقامة فنية لن تتكرر وصوته لا يعوض

أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أن رحيل الفنان هاني شاكر يمثل خسارة كبيرة لقيمة وقامة فنية استثنائية، مؤكدًا أن صوته ونبرته لا يمكن أن تتكرر أو تُعوّض مرة أخرى، واصفًا إياه بأنه من القلائل الذين يمتلكون هذا التميز الفني.

وأضاف صلاح الشرنوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر والوطن العربي فقدا فنانًا مهمًا، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له، مؤكدًا أن ما قدمه في مشواره الفني سيظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور العربي.

وأشار صلاح الشرنوبي إلى أن هاني شاكر كان يتمتع بتواضع كبير في تعامله مع الجميع، سواء مع الكبار أو الصغار، إلى جانب خفة الظل والابتسامة والرقة، معتبرًا إياه إنسانًا وفنانًا عظيمًا جمع بين الأخلاق الرفيعة والحضور الفني المميز، موضحًا أنه تشرف بمعرفته منذ منتصف التسعينيات، مؤكدًا أنه عرفه عن قرب خلال سنوات طويلة من التعاون الفني، حيث شارك معه في العديد من الأعمال والأغاني، وكانت بينهما علاقة عمل وتواصل مستمر وصلت إلى السفر والعمل المشترك.

هاني شاكر كان شخصية تحترم جمهورها

وأشاد صلاح الشرنوبي بدور زوجته نهلة، موضحًا أنها سيدة عظيمة وقفت بجانبه وساندته كثيرًا خلال مسيرته الفنية والإنسانية، مؤكدًا على أن هاني شاكر كان شخصية تحترم جمهورها إلى أقصى درجة، وأنه من أرق الشخصيات في الوسط الفني، تاركًا إرثًا فنيًا وإنسانيًا سيظل خالدًا في وجدان محبيه.