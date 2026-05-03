سليم سحاب: رحيل هاني شاكر خسارة لا تعوض للفن المصري والعربي

نعى المايسترو سليم سحاب الفنان الراحل هاني شاكر، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة على المستويين الإنساني والفني، واصفًا إياه بأنه واحد من أبرز رموز الغناء المصري والعربي.

وقال سليم سحاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن هاني شاكر كان إنسانًا راقيًا يتمتع بأخلاق عالية وحضور إنساني مميز، مشيرًا إلى أن ابتسامته كانت قريبة من الجميع وتترك أثرًا كبيرًا في كل من يعرفه أو يتعامل معه.

وأضاف سليم سحاب أن رحيله يمثل خسارة إنسانية كبيرة، إلى جانب كونه خسارة فادحة للساحة الفنية العربية، لما قدمه من أعمال غنائية شكلت جزءًا مهمًا من تاريخ الأغنية المصرية والعربية.

النجاح الحقيقي لا يأتي من فراغ

وأشار سليم سحاب إلى أن هاني شاكر استطاع أن يفرض نفسه فنيًا في فترة كانت تشهد حضورًا قويًا لعمالقة الغناء، وفي مقدمتهم عبد الحليم حافظ، مؤكدًا أن موهبته الكبيرة وجدارته الفنية كانتا السبب الرئيسي في نجاحه واستمراره، موضحًا أن النجاح الحقيقي لا يأتي من فراغ، بل هو ثمرة موهبة حقيقية وجهد كبير وإصرار، معتبرًا أن هاني شاكر كان نموذجًا واضحًا لهذه المعادلة، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا سيظل حاضرًا في وجدان الجمهور العربي.