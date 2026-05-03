الشاعر عماد حسن: هاني شاكر أيقونة الغناء العربي وصاحب مسيرة صنعت تاريخًا من الفن الراقي

محمود محسن

تحدث الشاعر الغنائي الكبير عماد حسن بكلمات مؤثرة عن الفنان الراحل هاني شاكر، معربًا عن حزنه الشديد على حالته الصحية، ومؤكدًا أن أمله كان معقودًا على أن يمنّ الله عليه بالشفاء والعودة إلى جمهوره ومحبيه.

وأكد عماد حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هاني شاكر ليس مجرد مطرب، بل يُعد مرحلة مهمة في تاريخ الغناء المصري والعربي، بما قدمه من أعمال فنية اتسمت بالاحترام والرقي والقيمة الفنية، جعلته حاضرًا في وجدان مختلف الأجيال والفئات.

وأشار عماد حسن إلى أن مسيرة هاني شاكر الفنية لم تكن سهلة، بل شهدت الكثير من التحديات والمعاناة منذ بداياته الأولى في عالم الغناء وهو في سن السادسة عشرة، موضحًا أن إصراره وصبره وإيمانه بموهبته وقدراته كان وراء وصوله إلى مكانة كبيرة على الساحة الفنية، حتى أصبح واحدًا من أبرز نجوم الغناء العربي.

 ملامح رحلته الفنية

وشدد عماد حسن على أن نجاح هاني شاكر لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد سنوات من الاجتهاد والتجارب الصعبة، التي شكلت ملامح رحلته الفنية ورسخت مكانته كأحد رموز الأغنية العربية، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته زوجته نهلة في مسيرته، مؤكدًا أنها كانت شريكة حقيقية في رحلته الفنية والإنسانية، ووقفت إلى جانبه في مختلف المراحل.

