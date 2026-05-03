فقدنا قيمة فنية وإنسانية لا تُعوض.. حلمي عبد الباقي ينعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

أكد الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان هاني شاكر كان قيمة فنية وإنسانية كبيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نعوض قيمة هاني شاكر.

وقال حلمي عبد الباقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، أن الفنان هاني شاكر من أنقى وأطيب الشخصيات الفنية والإنسانية على مدار تاريخ الفن كله، مؤكدا أنه خسرنا قيمة كبيرة لا تعوض.

انطلق هاني شاكر من كورال حليم، ليعلن عن ألبومه الأول في عام 1974 بعنوان "كدة برضه يا قمر"، والذي عرفه من خلاله الجمهور الذي شبهه بالعندليب لقوة إحساسه وإحسان إختيار كلماته."

قدم رصيدا غنائيا ضخما

هاني شاكر قدم رصيدا غنائيا ضخما على مدار نصف قرن تجاوز الـ 600 أغنية، وأكثر من 30 البوما تعاون فيها مع كبار الملحنين والكتاب، لتظل أعماله باقي