المخرج عادل عوض: هاني شاكر كان «ملاكًا» بتواضع وأخلاق استثنائية.. لم يكن يسيء لأحد

نعى المخرج عادل عوض، الفنان الراحل هاني شاكر، مؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة على المستويين الإنساني والفني، واصفًا إياه بأنه قيمة لا تُعوض في الساحة الفنية العربية.

وقال عادل عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن هاني شاكر كان يتمتع بصفات إنسانية استثنائية، واصفًا إياه بأنه «ملاك» ومحب للجميع، لم يكن يتسبب في إزعاج أو ضيق لأي شخص، وكان دائمًا يستخدم عبارات ودودة في التعامل مثل «يا حبيب قلبي»، مشيرًا إلى أنه لم يكن يخطئ في حق أحد.

وأضاف عادل عوض، أنه تعامل معه عن قرب خلال مسيرة فنية طويلة، ولاحظ تواضعه الشديد وكرمه وإنسانيته العالية، مؤكدًا أنه كان أكثر تواضعًا من بعض الفنانين الشباب، رغم مكانته الكبيرة، كاشفًا عن موقف جمعه به، حيث رفض هاني شاكر كتابة لقب «أمير الغناء العربي» في تيتر إحدى الأغاني، رغم إصراره على إضافته، مشيرًا إلى أنه هو من أطلق هذا اللقب عليه وسعيد بذلك، وأن هذا اللقب ارتبط باسمه لاحقًا بشكل واسع.

وشدد عادل عوض على أن آخر تعاون فني جمعهما كان في عمل بعنوان «معقول نتقابل تاني»، مؤكدًا أن مسيرتهما المشتركة كانت مليئة بالنجاحات والأعمال المميزة التي ستظل في ذاكرة الفن العربي.