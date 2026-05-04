تحذير للطلاب.. 8 أمور يحذر ارتكابها خلال التواجد في الجامعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإمارات: ندين استهداف إيران لناقلة وطنية أثناء مرورها من مضيق هرمز

مضيق هرمز
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الخارجية الإماراتية، أعربت عن إدانتها الشديدة لاستهداف إيران ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز.

وأضافت الخارجية الإماراتية، أن استهداف إيران ناقلة وطنية تابعة لأدنوك انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2817، ونرفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وأوضحت الخارجية الإماراتية، أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم مضيق هرمز أداة ضغط اقتصادي، وأن استهداف الحرس الثوري الإيراني الملاحة التجارية يهدد أمن الطاقة العالمي.

من جانبه أعلن مصدر عسكري إيراني، أنهم جاهزون لجميع السيناريوهات في مضيق هرمز، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة جاسك، بعد أن تجاهلت تحذيرات إيران.

وذكر البيان أن السفينة الأمريكية عادت أدراجها بعد تعرضها لإطلاق النار. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن سفنًا حربية أمريكية مُنعت من دخول منطقة مضيق هرمز.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة حساسة من التصعيد السياسي والعسكري، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

