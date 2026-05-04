نائب: أموال المعاشات تُدار بشكل غير أمثل.. ويجب تحويلها إلى استثمارات حقيقية

أكد الدكتور رضا عبد السلام، أن الشارع المصري يترقب نتائج ملموسة من مناقشات ملف المعاشات، مشددًا على أن البرلمان تقدم بعدد من طلبات الإحاطة في هذا الشأن، ويجب أن تسفر عن قرارات “تُثلج الصدور” وتستجيب لتطلعات المواطنين.

وقال عبد السلام إن إدارة أموال المعاشات في مصر ما تزال بعيدة عن النماذج العالمية المتقدمة، موضحًا أن هناك تجارب دولية ناجحة في استثمار أموال صناديق التقاعد، خاصة في دول الخليج، تعتمد على تنويع الاستثمارات وتعظيم العوائد بدلاً من توجيهها لأدوات تقليدية محدودة العائد.

وأوضح أن حجم أصول أموال المعاشات يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الأموال تم استخدامه من قبل الحكومة قبل عام 2011، وهي الآن مطالبة بردها، مؤكدًا رفضه أن يتم ذلك من خلال أي استقطاعات من دخول المواطنين، بل عبر آليات استثمارية تضمن استدامة الموارد.

وأشار إلى أن النماذج العالمية، مثل الصندوق السيادي النرويجي، تُدار باحترافية عالية وتستثمر في آلاف الشركات حول العالم، بما يعظم العائد ويحافظ على حقوق أصحاب المعاشات، منتقدًا في الوقت ذاته الاعتماد على توجيه أموال المعاشات إلى أذون الخزانة فقط.

وطالب عبد السلام بضرورة إعادة هيكلة إدارة أموال المعاشات لتصبح ذات طابع استثماري احترافي، مع تفعيل دور صندوق مصر السيادي في هذا الملف، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بمجرد تعديل تشريعي، بل تتطلب تحولًا مؤسسيًا كاملًا في طريقة الإدارة.

وشدد على أن استمرار الوضع الحالي يعني الاكتفاء بـ”حلول ترقيعية”، وهو ما لا يتناسب مع أهمية هذا الملف وحجمه وتأثيره على ملايين المواطنين.