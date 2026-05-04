قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط: مصر بصدد إطلاق حزمة تقارير استراتيجية لدعم كفاءة السياسات الاقتصادية
وزير المجالس النيابية: الحكومة لا تتستر على أي فساد في هيئة التأمينات
​جنايات طور سيناء تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لمدان باختطاف طفلة والتعدي عليها
وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
من قصور الملوك للسوشيال ميديا.. رحلة الشيخ طه الفشنى وعودة “يا أيها المختار”
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
البحرية الإيرانية تمنع دخول مدمرات أمريكية و صهيونية إلى مضيق هرمز
تحقيقات التحـ.ـرش تهز إسرائيل.. صدمة بعد كشف وقائع استغلال داخل مكتب المدعي العام بدولة الاحتلال
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"
حالة وفاة و7 مصابين.. القبض على سائق ميكروباص دهس 8 أشخاص في المرج
فيديو توعوي حكومي يكشف أساليب النصب عبر المنصات المالية غير الرسمية
الأمين العام لحزب الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تخدم نتنياهو وترامب قبل الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: أموال المعاشات تُدار بشكل غير أمثل.. ويجب تحويلها إلى استثمارات حقيقية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد الدكتور رضا عبد السلام، أن الشارع المصري يترقب نتائج ملموسة من مناقشات ملف المعاشات، مشددًا على أن البرلمان تقدم بعدد من طلبات الإحاطة في هذا الشأن، ويجب أن تسفر عن قرارات “تُثلج الصدور” وتستجيب لتطلعات المواطنين.

وقال عبد السلام إن إدارة أموال المعاشات في مصر ما تزال بعيدة عن النماذج العالمية المتقدمة، موضحًا أن هناك تجارب دولية ناجحة في استثمار أموال صناديق التقاعد، خاصة في دول الخليج، تعتمد على تنويع الاستثمارات وتعظيم العوائد بدلاً من توجيهها لأدوات تقليدية محدودة العائد.

وأوضح أن حجم أصول أموال المعاشات يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الأموال تم استخدامه من قبل الحكومة قبل عام 2011، وهي الآن مطالبة بردها، مؤكدًا رفضه أن يتم ذلك من خلال أي استقطاعات من دخول المواطنين، بل عبر آليات استثمارية تضمن استدامة الموارد.

وأشار إلى أن النماذج العالمية، مثل الصندوق السيادي النرويجي، تُدار باحترافية عالية وتستثمر في آلاف الشركات حول العالم، بما يعظم العائد ويحافظ على حقوق أصحاب المعاشات، منتقدًا في الوقت ذاته الاعتماد على توجيه أموال المعاشات إلى أذون الخزانة فقط.

وطالب عبد السلام بضرورة إعادة هيكلة إدارة أموال المعاشات لتصبح ذات طابع استثماري احترافي، مع تفعيل دور صندوق مصر السيادي في هذا الملف، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بمجرد تعديل تشريعي، بل تتطلب تحولًا مؤسسيًا كاملًا في طريقة الإدارة.

وشدد على أن استمرار الوضع الحالي يعني الاكتفاء بـ”حلول ترقيعية”، وهو ما لا يتناسب مع أهمية هذا الملف وحجمه وتأثيره على ملايين المواطنين.

المعاشات البرلمان طلبات الإحاطة أموال المعاشات الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

ترشيحاتنا

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

مجلس النواب

نائب: أموال المعاشات تُدار بشكل غير أمثل.. ويجب تحويلها إلى استثمارات حقيقية

حزب المحافظين

المحافظين يعلن إجراء أول تصويت إلكتروني لانتخاب المكتب السياسي بمشاركة 18 مرشحًا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد