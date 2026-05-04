برلمانية حماة الوطن توافق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وأمين تنظيم الجمهورية موافقة الهيئة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

واستهل العطيفي، حديثه بتوجيه تهنئة للقيادة السياسية وللقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكذلك تحية لسواعد الجمهورية الجديدة بمناسبة عيد العمال.

وخلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أكد العطيفي أن مشروع القانون ليس تعديلا تشريعيا عابراً بل خطوة جادة نحو تعزيز دور هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يوكد اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لبناء الإنسان.

وأوضح أن مشروع القانون يحقق التوازن بين متطلبات العدالة التأمينية وضمان الاستدامة المالية.

وأشار العطيفي إلى أن حجم مسؤوليات هيئة التأمينات في ظل التحديدات القائمة تتطلب التكاتف لدعم الهيئة لاسترداد المستحقات، مشيداً بحذف التعديل الوارد على الماده ١٥٦ وإبقاءها على أصلها بالقانون القائم، لتأتي متسقة مع نصوص المواد ١٧ و ٢٧ و ١٢٨ من الدستور ليتم ربط الزيادات بالتضخم.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الهيئة البرلمانية للحزب تطالب بتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتطالب الحكومة بتقديم رؤية لربط الحد الادنى للمعاشات بالتضخم أسوة بالأجور والرواتب.

واختتم العطيفي كلمته بالقول :" نحن في الهيئة البرلمانية للحزب في ضهر أصحاب المعاشات ونرى أن مشروع القانون جاء انصافا لأصحاب المعاشات ومتسق مع النصوص الدستورية".