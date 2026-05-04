الداخلية تكشف تفاصيل القبض على عامل ادعى اعتداء آخرين عليه بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بأسيوط .

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 16 أبريل الماضى أثناء قيامه بالعمل بأحد العقارات الكائنة بدائرة مركز شرطة أسيوط ملك " أحد الأشخاص " حضر إليه ( أحد مسئولى الإزالات بالمحافظة وعامل ) وطلبا منه إيقاف أعمال البناء القائمة بأحد الطوابق بالعقار محل عمله لكونها مخالفة لشروط التراخيص فحدثت مشادة كلامية بينهما وتشابك بالأيدى نتج عنها سقوط المجنى عليه أرضاً وحدوث إصابته بكدمات .



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما فى حينه ، وبسؤالهما أيدا ماسبق وتم الصلح والتراضى بينهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

