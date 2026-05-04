نائب يعلن رفض مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة

أعلن النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وأشار النائب، إلى أن هناك أكثر من 11 مليون مصري سوف يستفيد من هذا القانون بأسرهم، قائلا: وبالتالي يجب أن يتناسب القانون مع طموحات الشعب مع قيمة التضخم وقيمة الجنيه التي انخفضت.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لا يمكن أن يجاري نسب التضخم القائمة، ولا يعوض تراجع قيمة الجنيه، فضلا عن أنه قانون غير واضح.

ووجه سؤالا عن توقف سيستم التأمينات منذ نحو 3 أشهر، قائلا: من خرج للمعاش في نهاية العام الماضي لا يستطيع التعامل مع السيستم.