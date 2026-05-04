ضبط 3 أطنان مقطعات دواجن غير صالحة خلال حملة مكبرة في الجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية التموين بالمحافظة والتي شهدت حملات مكثفة على مدار يومين لتمشيط الأسواق وضبط المخالفات التموينية .

واطلع المحافظ على تقرير مديرية التموين والذي أفاد بضبط مخزن غير مرخص بمركز كرداسة بداخله ثلاجتان لتخزين مخلفات الدواجن والدهون والجلود غير الصالحة للاستخدام الآدمي بكمية بلغت 3 أطنان في مخالفة صريحة لقانون الغش التجاري وتهديد مباشر لسلامة وصحة المواطنين.



كما تم ضبط 1057 بطاقة تموينية داخل مخبزين بمركز البدرشين قبل استخدامها في عمليات صرف خبز وهمية للاستيلاء على أموال الدعم، إلى جانب ضبط 102 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء.

ومن جانبه ناشد السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة عدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية تجنبًا لإيقافها نهائيًا.

جاءت الحملات بمشاركة ميدانية من قيادات مديرية التموين ومفتشيها وبالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحاضر وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.