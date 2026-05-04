محور مروري جديد بالجيزة.. تطوير وتوسعة طريق طراد النيل كفر شحاتة بالعياط

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة وتقوية ورصف طريق طراد النيل – كفر شحاتة بمركز ومدينة العياط وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الطريق كان لا يتجاوز عرضه 4 أمتار ويضم عدة قطاعات متهالكة ومنهارة كانت تمثل خطورة على قائدي المركبات والمارة الأمر الذي استدعى التدخل العاجل لتطويره ورفع كفاءته وتوسعه المسار لأكثر من ٩ أمتار بما يحقق السيولة المرورية ويعزز عوامل الأمان.

وأضاف الأنصاري أن الأعمال شملت التوسعة والتقوية ورفع كفاءة طبقات الرصف بما يسهم في تحويل الطريق إلى مسار مروري حيوي يخدم قرى مركز العياط ويسهل حركة تنقل المواطنين لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق خاصة الرابطة بين القري .

تم تنفيذ الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق برئاسة المهندسة نجوى السعيد مدير المديرية.