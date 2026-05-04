“القومي للمرأة” بالبحر الأحمر يواصل جلسات التوعية بالغردقة وسفاجا

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ “جلسات الدوار” للتوعية المجتمعية بمدينتي الغردقة وسفاجا، ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة دعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والأسرية، حيث أكد المحافظ دعمه الكامل للمبادرات التي تستهدف تمكين المرأة ورفع وعيها، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ففي مدينة الغردقة، عُقدت جلسة توعوية بمقر جمعية الميناء، تناولت دور المرأة في تنمية الأسرة وبناء المجتمع، إلى جانب التوعية بعدد من القضايا المجتمعية المهمة مثل العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، وختان الإناث، والقضايا السكانية، مع فتح باب الحوار للرد على استفسارات المشاركات وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وفي مدينة سفاجا، استضافت جمعية أنوار الرحمة جلسة مماثلة ركزت على أهمية دور المرأة في الحفاظ على تماسك الأسرة، ونشر الوعي بالصحة الإنجابية، والتصدي للممارسات السلبية التي تؤثر على المجتمع، مع مناقشة تفاعلية مع السيدات والفتيات المشاركات.

وشهدت الجلستان مشاركة نحو 100 سيدة وفتاة، في إطار خطة المجلس القومي للمرأة لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز مفاهيم التربية السليمة والمباعدة بين الأبناء، ومواجهة كافة أشكال العنف، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأسرة المصرية ودعم مسار التنمية الشاملة بالمحافظة.