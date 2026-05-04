حي شمال الغردقة يواصل إزالة التعديات بمنطقة زرزارة لدعم أعمال التطوير

تواصل رئاسة حي شمال الغردقة جهودها المكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمنطقة زرزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بفرض هيبة الدولة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وقاد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الإزالات والتطوير الجارية، بمشاركة مهندسي القطاع ومسؤولي المتابعة الميدانية والتنظيم والبيئة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالات فورية لـ14 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالشوارع الداخلية، والتي كانت تعوق أعمال التطوير وتؤثر سلبًا على مصالح المواطنين.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات اليومية لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها وتحقيق الانضباط العمراني.