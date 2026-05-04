بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهم بالتعدي على أطفالة بالضرب خلال تنفيذ حكم الرؤية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من طليقها لقيامه بالتعدى على نجليهما بالضرب حال تنفيذ حكم الرؤية داخل أحد الأندية بدمياط.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة)، وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى على نجليهما بالضرب حال تنفيذ حكم رؤية أنجاله بأحد الأندية الرياضية الكائنة بدائرة القسم لإجبارهما على الإقامة بصحبته عقب حصولها على حكم تمكين من مسكن الزوجية.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تأديب نجليه لتحدثهما معه بطريقة غير لائقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.