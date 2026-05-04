منظمة التعاون الاقتصادي: مصر تتمتع بوضع استراتيجي قوي وننفذ 35 مشروعا

أكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن هناك 35 مشروع يتم تنفيذها في مصر لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، التنافسية، والحوكمة وفق رؤية 2030.

وأضاف خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك أكثر من 11 خبيرا من المنظمة، والكثير من الاصلاحات تمت من أجل الاقتصاد المصري.

وتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: نثمن الدور المحوري الذي تقوم به مصر في مختلف مسارات التعاون بينها وبين المنظمة، ونشيد بما أظهره الاقتصاد المصري من قدرة على مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وقدم الشكر للحكومة المصرية على هذه القيادة، والالتزام والشراكة، وأن مصر لديها وضع استراتيجي قوي، وأن مصر لديها قناة السويس التي تمثل 15% من حجم التجارة العالمية وأن أكثر من 50 % من نقل الحاويات تنقل من مصر.

ولفت إلى أن مصر هي دولة رواد الأعمال، و نقدم الدعم لرؤوية مصر، وأننا نعمل على تعزيز الاقتصاد المصري.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا بعنوان البرنامج القطري في مصر إنجازات تحدث فرقا.

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،منذ قليل فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالعاصمة الجديدة.

ويركز البرنامج على دمج القطاع الخاص في سلاسل القيمة العالمية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تمديده ليختتم ببدء مرحلة جديدة من الشراكة.