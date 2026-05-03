متحدث الوزراء يكشف كواليس زيارة مدبولي للحفار القاهر بالبحر المتوسط

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، غن تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحفار المصري القاهرة 2 بالبحر المتوسط وذلك عقب نجاحه في حفر البئر الاستكشافية "دنيس" الغاز الطبيعي.

واضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الحفار القاهر في غاية الأهمية ، مشيرا إلى أن هناك تحسن في مناخ الاستثمار بقطاع البترول.

ولفت المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، الى أنه شارك في الزيارة عدد من قيادات قطاع البترول، إلى جانب قيادات شركة إيني الإيطالية، المستثمر الرئيسي في منطقة الكشف، بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، حيث ضم الوفد "دييجو بورتوجيزي"، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة (إيني)، و"فرانشيسكو جاسباري"، المدير العام للشركة في مصر.

واضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تعمل على إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تُسهم في رفع إنتاجية البترول والغاز، على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد، وهو ما تعمل عليه الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بجهود حثيثة، بالتعاون مع الجهات والشركات المعنية.