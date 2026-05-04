بث مباشر.. فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور مدبولي

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،منذ قليل فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالعاصمة الجديدة.

وتضمن البرنامج 35 مشروعاً لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، التنافسية، والحوكمة وفق رؤية 2030.

ويركز البرنامج على دمج القطاع الخاص في سلاسل القيمة العالمية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تمديده ليختتم ببدء مرحلة جديدة من الشراكة.